Felipe: “Se avessi avuto la testa di Igor… La Fiorentina può lottare per grandi obiettivi”

Felipe, brasiliano che ha militato nell’Udinese e nella Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di radio Bruno:

“Udine è la città dove vivo e vivrò, Firenze mi ha accolto bene insieme alla mia famiglia, un’opportunità splendida. L’Udinese viene dalla vittoria col Parma dopo un avvio disastroso, ma la Fiorentina deve rialzarsi. I difensori viola? Conosco molto bene Igor, ha potenzialità davvero enormi. Avessi avuto io la sua testa alla sua età… E’ molto attento a tutto. Martinez Quarta non l’ho mai visto, ma è un reparto di grande valore ed esperienza, la Fiorentina è messa bene. Iachini l’ho avuto anche a Siena oltre che a Udine, lui chiede sempre il massimo a tutti i suoi giocatori. Un tecnico che ha fatto tutta la gavetta come lui merita di trovare una squadra forte come quella che ha adesso. Credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per lottare per obiettivi importanti: dopo qualche risultato utile sarà più facile essere trascinati dall’entusiasmo. Ribery e Callejon possono dare tantissimo. Il primo ha fatto vedere che è un campione, il secondo non lo prendono mai. Mettendoli insieme ai giovani di qualità possono dare tanto. Contro il francese giocammo in Champions League, me lo ricordo molto bene: ero entrato da poco nella gara d’andata, l’impressione che il gol di Klose fosse in fuorigioco l’avevamo avuta tutti. Ci siamo sentiti derubati, si è vista tutta la forza delle squadre abituate a giocare stabilmente quei tornei. Allenatori? Il primo Spalletti a Udine mi ha insegnato tanto. E poi Delneri, soprattutto per la fase difensiva, la sua visione era completamente diversa da quelle degli altri.

