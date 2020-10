Udinese, Pereyra: “Noi al top dopo la sosta, ma andiamo a Firenze per far punti”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Pereyra, che ha parlato di Deulofeu e De Paul, giocatori accostati ai viola, e della partita imminente contro la Fiorentina:

Perché tornare in Italia? Qui ti trattano bene, ti fanno sentire come a casa. Per vedere la vera Udinese dovrete aspettare la sosta di novembre, dopo quella sarà al top. Deulofeu non ha ancora il ritmo, quando lo avrà penso che sarà uno dei più forti della serie A. Comunque stiamo crescendo, andiamo a Firenze per fare punti. De Paul?Ha una mentalità vincente che pochi hanno. Può fare tutti i ruoli per la qualità che ha. E’ cresciuto tanto di testa. E’ bello giocare con gli amici: qui mi diverto, nel calcio devi divertirti”.

