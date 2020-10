Commisso ha parlato alla squadra: Fiorentina chiamata a mostrare il proprio valore

Vi avevamo anticipato nelle scorse ore che il presidente Commisso avrebbe parlato alla squadra in via telematica (LEGGI). Ecco quanto la società viola ha fatto sapere sul proprio sito:

Il Presidente Commisso, nonostante l’impossibilità di essere fisicamente accanto alla squadra, ha voluto lo stesso, in diretta streaming, mostrare la propria vicinanza. Il Presidente per prima cosa si è voluto sincerare dello stato di salute di tutti. Ha poi ribadito che il gruppo, dopo le critiche ricevute nei giorni scorsi, ha ora l’opportunità di mostrare il proprio effettivo valore, quello di una buona squadra, più forte dell’anno scorso. Commisso ha sottolineato l’importanza del gruppo, del giocare di squadra, l’uno per l’altro, proprio quello che diceva ai suoi compagni quando era capitano della sua squadra. Ha chiesto ai calciatori più esperti di aiutare i più giovani a crescere e trovare uno spirito di squadra, evidenziando l’importanza di tutti, sia di coloro che partono titolari, sia coloro che iniziano dalla panchina. Il Presidente ha anche ricordato l’importanza di avere Mediacom sulla propria maglia, con oltre 15000 persone che tifano dall’America e che vorrebbe come anche la Fiorentina seguisse un percorso di successi e crescita costante come l’azienda americana fa ormai da 24 anni. Rocco ha ribadito come la Proprietà e tutta la Dirigenza siano a fianco della squadra ed è certo che lo sia anche tutta la Famiglia Viola ma tutti si aspettano, già da domani, il massimo impegno e compattezza per dimostrare il proprio attaccamento ai colori viola. Il Presidente ha chiosato dicendo al gruppo che domani insieme a sua moglie festeggeranno il loro quarantacinquesimo anniversario di matrimonio e si aspettano un bellissimo regalo dalla squadra.