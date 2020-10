Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non facendo parte del gruppo squadra non può incontrare di persona i suoi ragazzi, in isolamento fiduciario dopo la positività di un membro dello staff. Il presidente, però, non mancherà di dimostrare al gruppo la sua vicinanza. Nel pomeriggio, infatti, Commisso si collegherà con la squadra, per parlargli prima della sfida contro l’Udinese.