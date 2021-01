Castrovilli: “Oggi più concreti, ci mancava. Devo migliorare, soprattutto in un aspetto”

Gaetano Castrovilli ha parlato a Dazn nel dopo partita di Fiorentina-Crotone. Queste le sue dichiarazioni: “I miei compagni sono stati bravi, concreti. E’ l’aspetto che c’è mancato in tante partite. Il tipo di centrocampo in cui mi trovo meglio? Oggi ho giocato da mezzala, è il mio ruolo. Con Franck (Ribery, ndr) mi trovo bene, proviamo spesso in allenamento azioni come quella che ha portato al gol. Commisso? Oggi mi ha detto solo che mi vuole bene. I gol? Il mio obiettivo è migliorare anche in quest’aspetto per aiutare la squadra. Devo migliorare molto anche sotto il punto di vista tattico, il mister mi sta dando una mano e spero di apprendere il prima possibile”.