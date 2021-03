Nel prepartita di Fiorentina-Roma, arrivano da Sky Sport le parole di Gaetano Castrovilli, che indica i pericoli della gara contro i giallorossi: “Dobbiamo mettere concretezza, cattiveria per stasera, fare cosa ci ha chiesto il mister per metterli in difficoltà”.

Fiorentina-Roma alle 20.45: ecco dove vederla in tv

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: panchina per Biraghi