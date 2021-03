Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali. Panchina per Biraghi

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma al Franchi per cercare di replicare la bella vittoria ottenuta contro lo Spezia. La Roma certamente ha un’altra caratura e per la squadra viola non sarà facile centrare l’obiettivo pieno. Dopo la vittoria del Cagliari con il nuovo tecnico Semplici in panchina, i punti che sperano la Fiorentina dalla zona retrocessione si sono ridotti a 7 e un’altra sconfitta potrebbe veramente creare uno stato di preoccupazione nell’ambiente viola sopratutto se il Cagliari dovesse battere il Bologna. Confermata la nostra indiscrezione del primo pomeriggio con Igor al posto di Biraghi.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.