Fiorentina-Roma ore 20.45, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Roma ore 20.45

Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite)

(202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina torna al Franchi dopo l’importante vittoria contro lo Spezia a cui ha fatto seguito la sconfitta esterna di Udine. Questa volta l’avversario sarà più titolato e in lotta ancora per le posizioni che portano a giocare la Champions League nella prossima stagione. La Roma però ha subito domenica l’ennesima sconfitta in uno scontro contro un’altra grande e vorrà rifarsi proprio a Firenze.

Negli ultimi due campionati la Fiorentina non ha mai battuto la Roma: lo scorso anno furono due le sconfitte mentre nella stagione precedente entrambe gli scontri finirono in parità. Nella gara di andata ancora una volta è stata la Roma ad imporsi 2-0 con reti firmate da Spinazzola e Pedro.

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Roma in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale. Ovviamente anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su radio Bruno