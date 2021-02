Castrovilli: “Gol? Lo dovevo ai tifosi e ai… fantacalcisti. Dobbiamo essere famiglia”

Insieme a Biraghi, al sito ufficiale viola ha parlato anche Gaetano Castrovilli, uno dei giocatori subentrati ieri che ha cambiato faccia alla Fiorentina contro lo Spezia e man of the match secondo i tifosi: “Dedica? Lo dovevo al mister e ai compagni, perché ultimamente non ero al 100%; sono contento per me, per i tifosi e per la società, è stata una prestazione che mi da morale. Il gol lo devo anche a chi mi ha preso al fantacalcio e a me stesso, per essere felice e spensierato. Dobbiamo essere una famiglia, passiamo più tempo qui tra di noi che a casa, serve tanta alchimia”.

L’ex ds Freitas: “Eysseric va coccolato, felice per Vlahovic”