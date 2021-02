Biraghi e le 100 presenze con la Fiorentina: “Qua sono cresciuto, dedica a famiglia e tifosi”

Intervenuto al sito ufficiale viola per celebrare le 100 presenze con la Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato del momento viola e del suo traguardo: “E’ un bel traguardo, sono contento soprattutto perché è arrivata una vittoria importante per la squadra. 100 presenze? Spero di farne tante altre con questa maglia che mi ha dato tanto, qua a Firenze sono cresciuto come calciatore e come uomo e deve essere un motivo d’orgoglio di essere in questa particolare elite. Queste 100 presenze le dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino, ai tifosi che gioiscono con noi e alla società che ha creduto in me quest’anno. Altre 100? Speriamo”.

