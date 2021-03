La Fiorentina è scesa in campo per la rifinitura in vista del match di domani allo stadio Franchi contro la Roma. Nella consueta diretta social, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha dichiarato: “Domani gara difficile, ora la prepariamo poi domani saremo pronti”.

