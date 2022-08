Casotti: “Quella di Jans sulla tifoseria del Twente è pretattica. Sui viola…”

"Che il Twente potesse essere una squadra in grado di tenere testa alla Fiorentina me lo aspettavo. Penso altresì che i viola visiti nella prima mezz'ora del match del Franchi non dovrebbero avere grossi problemi a passare il turno giovedì sera. L'errore in vista della gara in Olanda potrebbe essere quello di fare calcoli sul risultato, la squadra di Italiano ha l'obbligo di passare alla fine di questi 180' minuti. La prestazione in questo caoa passa in secondo piano, a contare, vista la posta in palio, è il risultato. Sicuramente giovedì ci sarà da soffrire, la descrizione però del pubblico infuocato è un'esagerazione, non è quella del Twente una delle tifoserie più calde d'Olanda, nonostante ci sia molto amore per la squadra. Quella del tecnico del club olandese è stata più pretattica. Nuova Fiorentina? Mi sembra una squadra in costruzione arricchita da innesti mirati. Io ho molte attese su Jovic. Italiano poi, solitamente, il secondo anno, quello della conferma, lo interpreta sempre bene. I viola sono una squadra in grado di competere per le posizioni tra il quarto e il settimo posto".