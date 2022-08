Novità al Var: non ci sarà più solo il “chiaro ed evidente errore”

Secondo quanto riportato da Repubblica.it sarebbe in arrivo una svolta per quanto riguarda l'utilizzo del VAR in Serie A. La dimostrazione di ciò arriva dalla rete annullata ad Andrea Petagna nel corso di Napoli-Monza. Nell'occasione infatti l'arbitro Fourneau, dopo aver convalidato la rete, corre al monitor e successivamente annulla per una spinta del centravanti su Rrahmani.