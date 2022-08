Alla Fiorentina piace cambiare: i numeri dietro le scelte di Italiano

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su un dato molto curioso. Italiano, finora, ha utilizzato 23 giocatori con 22 diversi partiti dal primo minuto. Milenkovic e Maleh gli unici giocare titolari da subito, mentre Zurkowski l'unico subentrato in ogni occasione che è stato chiamato in causa ( ora out per infortunio e mercato).