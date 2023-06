Casini: “Viola Park pagina storica, pronti parcheggi e bus per i tifosi”

Apertura? "Emozionato a dir poco, è un orgoglio per Bagno a Ripoli e per il sottoscritto. È bello contribuire ad una pagina importante per la storia della Fiorentina. La società viola per infrastrutture era carente, era a zero. Essere parte di questa storia e aver fatto tutto in tre anni e mezzo, da ottobre 2019, è una cosa straordinaria. Sono tempistiche europee sul serio, sono molto soddisfatto dell'esempio che ha dato il mio comune".