Casini: “Bisogna congelare i fondi del Franchi. La Fiorentina va coinvolta”

"Mi pare che la situazione non sia per niente chiara. Per me bisognerebbe congelare i fondi, lo vado dicendo da tempo. A parte 15 milioni che sono del PNRR legati allo sport, gli altri 148 a disposizione sono fondi del governo. Congelarli perchè innzanzitutto il Comune riapra dei dialoghi con la Fiorentina, e individuare la soluzione più giusta. Oppure se ci sono altre possibilità, e vedere se la Fiorentina può giocare al Franchi anche durante i lavori, con delle modifiche. Quello è un dispendio di energie, di passione, economico enorme. Il Padovani se va bene, verrà realizzato nel 2025. C'è poi un altro tema, che manca metà delle risorse per far accedere il pubblico al Franchi durante i lavori. 150 milioni da lasciare in eredità alla prossima amministrazione sono pesanti. A questo punto aspetterei le elezioni. Anche per coinvolgere la Fiorentina al meglio. Nel frattempo rivedere il progetto"