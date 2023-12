Casini: “A Firenze centro sportivo ai massimi livelli. Stadi? Ci sono problemi”

LE SUE PAROLE

"Stiamo lavorando su un nostro documento di riforme che poggia su risorse, infrastrutture e cultura. Sulle risorse vanno fatti interventi per abbattere i costi, con un nuovo regolamento su agenti e procuratori. In Italia c'è un forte problema di stadi e impianti per i giovani del calcio. Abbiamo avuto risultati a Firenze con un centro ai massimi livelli europei ma la maggior parte dei club hanno limitazioni esagerate. Il calcio può fare molto e invece sugli stadi siamo in grave ritardo sia per motivi economici che di cultura"