Carnasciali: “Dodò è venuto fuori alla grande. All’andata giusto il pareggio”

L'ex viola Daniele Carnasciali, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato dell'andamento in Conference League della Fiorentina e della crescita di Dodò. Queste le sue parole: "Nella partita d'andata il risultato più giusto era un pareggio. Dobbiamo cercare di fare almeno un gol ed eventualmente poi andare a giocartela ai supplementari, ma speriamo in meglio. Dodò? Sono contento, anche se non è partito benissimo. All'inizio mi ha sorpreso in negativo, ma adesso è venuto fuori alla grande. Da quella parte potremmo essere a posto per diverso tempo".