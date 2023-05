Vogel: “Ci attaccheranno, ma siamo pronti a soffrire. Serve gara perfetta”

Vi raccontiamo la vigilia di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League, con il nostro inviato in Svizzera

Vigilia di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League. Dalla sala stampa del St Jakob Park, parla il tecnico degli elvetici Heiko Vogel. Il Basilea parte dal vantaggio ottenuto all'andata, col successo per 2-1 al Franchi. Queste le sue parole:

"Penso che sarà una partita diversa dalla scorsa settimana. Ancora non è deciso niente ma cominciamo con un gol di vantaggio. Mi immagino una partita molto difficile anche dal punto di vista tattico, sicuramente dovremo soffrire, penso che la Fiorentina farà tutto il possibile per ribaltare la situazione, noi dovremo difendere e controbattere. Speriamo di avere una giornata quasi perfetta come all'andata.

Penso che domani sia una partita storica per entrambe, non siamo mai stati in una finale europea. Mi aspetto una Fiorentina che attaccherà sin dall'inizio in maniera veemente e farà pressione alta. Le difficoltà della stagione? Domani non dovremo pensarci, ci interessa solo quella partita e cercare di farla diventare una giornata di festa.

Lo stadio pieno? Sarà una grande festa. Sicuramente domani ci sarà una squadra che vince e una che perde, l'importante è che sia una partita corretta e ci sia fair play in campo e fuori, comunque vada.

Cabral? E' un ottimo giocatore, molto pericoloso, come ha dimostrato all'andata. Speriamo di riuscire a contenerlo. A Basilea ha fatto molto bene ed è diventato famoso, questo è stato un trampolino di lancio. Sicuramente riceverà l'accoglienza che merita. Gli attaccanti esterni sono un punto di forza della Fiorentina, all'andata siamo riusciti a limitarli e cercheremo di farlo anche domani. Ma non dovremo solo difenderci, provando a sfruttare qualche contropiede.

La pesante sconfitta col San Gallo? Abbiamo risparmiato molti giocatori, domani sarà tutta un'altra storia, un'altra competizione e un'altra formazione. La situazione in campionato non è molto buona, ma adesso siamo concentrati sulla partita della Fiorentina, che ha grande importanza per noi. Formazione? C'è la possibilità di cambiare qualcosa, anche dalla Fiorentina mi aspetto qualche variazione. Abbiamo grande rispetto della Fiorentina, ma vogliamo puntare anche sui nostri punti di forza".