Carnasciali: “Cabral o Jovic? Ecco chi preferisco. Italiano? Spero rimanga”

L'ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del finale di stagione della Fiorentina. Queste le sue impressioni: "Respiro aria giusta intorno alla Fiorentina in questo momento. Arriva da un risultato negativo in finale di Coppa Italia, ma le risposte sono state buone. Se si limano alcune sbavature penso che possa giocarsela alla grande. L'importante è che non ci siano infortuni seri. Questa è l'unica preoccupazione che può avere Italiano in vista della partita di domani contro il Sassuolo".