Carmine Esposito: “Italiano cambia troppo, ma deve farlo e vi dico perché”

Italiano cerca ancora il bandolo della matassa per trovare la continuità

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Carmine Esposito ha parlato a Radio Sportiva dopo il pareggio nel derby toscano:

"Penso che la Fiorentina sia quella che ha più rammarico dopo ieri. Doveva confermarsi almeno tra le otto sorelle. All'Empoli il punto va benissimo... Le scelte di Italiano? Cambiare sempre non è facile, ma è necessario perché gli attaccanti sono discontinui, costringono a cercare sempre la scintilla e la scintilla non la trovi stando fermo. Due, tre, quattro, cinque partite si possono aspettare, ma io la Fiorentina la seguo dall'inizio del campionato e dico che Jovic e Cabral sono fuori dal gioco impostato da Italiano".

Clima rovente

"Firenze è una piazza estremamente esigente, l'allenatore deve far scudo. Adesso è il momento di fare quadrato e isolarsi rispetto all'esterno. Ma ripeto, il modulo non va bene, così proprio non va".