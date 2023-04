Caressa preferiva lo stemma della Fiorentina più… “tondeggiante”?

Non si capisce a quale stemma più "tondeggiante" si riferisca Caressa visto che, anche quello precedente, era un rombo con la parte inferiore più allungata. Probabilmente si riferisce al giglio, non sapendo, però, che con quel giglio più "squadrato" la Fiorentina, a "cavallo fra gli anni cinquanta e sessanta, ha dominato in Italia per alcuni anni vincendo anche trofei importanti (e sfiorandone, soprattutto, molti altri).