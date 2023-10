Cannavaro: “Potevo sostituire Prandelli alla Fiorentina. Mi ha bloccato la Cina”

Fabio Cannavaro ha concluso nel peggiore dei modi la sua ultima esperienza in panchina al Benevento. Ma adesso è pronto a tornare in pista, e si è raccontato a Calciomercato.com. Durante l'intervista si è soffermato sul suo possibile approdo alla Fiorentina:

"C'è stata la possibilità di allenare in Serie A, alla Fiorentina. Quando nel 2021 Prandelli si è dimesso. In quel momento stavo allenando il Guangzhou in Cina, e avevo una clausola di 50 milioni. Non c'è stato nessun modo di uscire da quel contratto. Sempre per la suddetta clausola non sono potuto andare nemmeno all'Inter Miami di Beckham"