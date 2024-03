Camera ardente Barone, Infantino impegnato all’estero: due inviati per la FIFA

Non poteva essere presente a causa di un viaggio all'estero, ma Gianni Infantino ha voluto mandare un caro saluto a Joe Barone

Oggi, alla camera ardente di Joe Barone al Viola Park, per la FIFA, erano presenti Mario Gallavotti (fra le altre cose ex dirigente della Fiorentina ) e il Chief Business Officer Romy Gai. Hanno portato anche il saluto del presidente Gianni Infantino, impegnato in un viaggio all’estero.