Callegari: “La Fiorentina deve trovare equilibrio. Sconcerti lascia un’eredità”

"Sconcerti l'ho conosciuto bene quando facevo la trasmissione pressing. Lui interveniva da casa. Mario ha lasciato in eredità 2 cose. La base culturale necessaria che va oltre il calcio, ma che serve per capire i contesti calcistici. L'altra è la capacità di avere rapporti senza filtri, diretti. Adesso è più difficile farlo con i vari campioni. La sua nomina di d.t tecnico ad honorem è il giusto tributo per un grande maestro come Brera o Mura. Ha avuto la capacità di analizzare il calcio con una grande conoscenza tecnica del gioco. Il suo talento innato di cogliere le cose dal punto di vista tecnico."