Çalimbay si scusa con Bianco: “Non era mai successo prima”

Calimbay non si rammarica per l'uscita dalla Conference, poi si scusa con Italiano

In conferenza stampa dopo Sivasspor-Fiorentina, il tecnico turco Riza Çalimbay ha commentato l'uscita dalla Conference da parte dei suoi: "Siamo dispiaciuti per l’episodio che è avvenuto (il pugno a Bianco, ndr), non era mai successo nella storia del Sivasspor. Per quanto riguarda l’eliminazione, sono soddisfatto per quanto hanno fatto i miei, essere arrivati fino a qui è motivo di soddisfazione. Adesso ci concentreremo sul campionato e sulla coppa di Turchia".