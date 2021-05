Calamai sul futuro: “Terrei Ribery. Sarri avrebbe parlato con Rocco”

Così Calamai sulla prossima stagione Viola e sul toto-allenatore

"Per la prossima stagione servirà una rivoluzione della rosa. Andranno cambiati 5-6 titolari e il roster andrà adeguato alle idee del prossimo allenatore. Per Vlahovic sarà il campionato più difficile, deve avere anche il diritto di sbagliare qualche partita e andrà supportato. Per questo io terrei Ribery che lo aiuta anche psicologicamente. Prossimo allenatore? So che Gattuso è il preferito ma vedo tanti misteri. Che sia lui o un altro tecnico servirà comunque consapevolezza. Serviranno scelte coraggiose con tutti i rischi del caso. La squadra è da rifare, questo deve essere il punto di partenza. So che Juric e De Zerbi adesso sono lontani. So anche però che Sarri avrebbe parlato volentieri con Commisso."