Bucchioni su Gattuso: “Siamo in dirittura. È la garanzia per il futuro”

Così il giornalista a Radio Bruno

Enzo Bucchioni , noto giornalista ed opinionista, ha parlato in A pranzo con il Pentasport in onda su Radio Bruno. Bucchioni ha detto la sua sul momento della Fiorentina e sulla possibilità di vedere Gennaro Gattuso in Viola:

"Le parole di Iachini? Se ci pensi bene queste cose le diceva anche Prandelli, aveva detto di aver trovato la squadra scarica mentalmente e fisicamente. Sono due allenatori che vedono il calcio in maniera diversa. Gattuso? Stanno studiando il contratto, siamo in dirittura d'arrivo. Lui non è uno malleabile e ruffiano. Il fatto che arrivi è la garanzia che Rocco voglia fare le cose per bene in futuro. Credo che si sia accordato per una rivisitazione tecnica della rosa, in tutti i reparti. Rinnovo di Vlahovic? Mi risulta che i procuratori del serbo non rispondano al telefono e non vogliano farsi trovare. Questo è inaccettabile."