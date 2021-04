Calamai: “Alla Fiorentina mancano i leader. Pugno duro? No, vi spiego”

"La sensazione è che questa squadra sia estremamente fragile, ogni volta che è sotto stress sparisce dal campo."

"La sensazione è che questa squadra sia estremamente fragile, ogni volta che è sotto stress sparisce dal campo. Non ci sono leader in questa squadra. Ribery lo è solo tecnico e Pezzella in questo momento è troppo in difficoltà. Anzi, l'argentino, avrebbe bisogno di un leader vero al suo fianco. Formazione? La Fiorentina deve fare un ragionamento sulle tre partite. In mezzo al campo è evidente che puoi fare una rotazione. Salvezza? Dobbiamo però ricordarci che siamo noi ad avere cinque punti di vantaggio, e le altre non sono superiori a noi. Anche lo Spezia, per esempio, è tra le candidate serie in questa lotta. Siamo ancora all’allarme non alla tragedia. Pugno duro? No, sono contrario. Andrebbe fatto se ci fosse qualcuno che gioca contro la Fiorentina. I giocatori di adesso sono solo deboli e impauriti, quindi peggiorerebbe soltanto le cose"