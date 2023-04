Calabrese: “In finale preferirei l’Inter. Stadio pieno? Grande messaggio”

Il giornalista Giuseppe Calabrese, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato di chi preferirebbe in finale di Coppa Italia e della grande occasione che potrebbe ritrovarsi tra le mani la Fiorentina: "Preferirei i nerazzurri, perché per i bianconeri sarebbe proprio l'ultima spiaggia, mentre per la squadra di Inzaghi una Coppa con meno valore, vista la situazione in campionato e Champions League. Per la Fiorentina sarà un'occasione importantissima per andare a rigiocarsi una partita che manca da diverso tempo. Il club di Commisso ha la possibilità di andare a riscrivere la storia. Aspettative? Voglio vedere una Fiorentina concentrata in fase difensiva come prima, non come nelle ultime gare".