VN – Firenze si fa sentire: Franchi sold-out. Ma la Ferrovia per ora non apre

L'Associazione Tifosi Fiorentini aveva lanciato un appello nei giorni scorsi in vista della sfida di ritorno tra Fiorentina e Cremonese. E il clima a Firenze è particolarmente elettrico, come testimonia lo striscione apparso alle Cure e che recita: "Tutti allo stadio!". Un appello che, come spesso è accaduto nel corso della stagione, possiamo dire che sia stato raccolto in tutto e per tutto. Perché a poco più di ventiquattr'ore dalla sfida, sono circa 30mila i tagliandi staccati per la gara che potrebbe regalare una meritatissima finale di Coppa Italia alla Fiorentina. Senza dimenticare che, per l'occasione, la curva Ferrovia è chiusa. Tradotto: lo stadio per ora è arrivato alla sua capienza massima.

Apertura?

L'interrogativo viene spontaneo: perché in una serata che si preannuncia scoppiettante e con una Fiesole pronta ad esibirsi in una coreografia non si aprono le porte di tutti i settori? Per ora la Fiorentina non intende cambiare le carte in tavola e, per il momento, la Ferrovia resta off limits. Non è detto, però, che la situazione non possa cambiare nel corso delle prossime ore e nell'ultimo giorno di vendita biglietti, che spesso fa registrare impennate in termini di numeri.