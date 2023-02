Calabrese: “Fiorentina più forte del Sivasspor. Verona gara importantissima”

"La Fiorentina ha dato un po' di pepe a una sfida che sembrava chiusa dopo l'andata. Al di là della sbandata iniziale ci sono spunti positivi, come la reazione e la prestazione complessiva. Sivasspor? Sul piano tecnico confronto favorevole alla Fiorentina, soprattutto se gioca come ha fatto ultimamente in Europa. I viola sono più forti, sulla carta, quindi mi aspetto che passino il turno. Ora Italiano dovrà essere bravo a cancellare l'euforia post Conference per non sbagliare contro il Verona, una partita importantissima, non tanto per la classifica quanto per dare continuità di risultati".