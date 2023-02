Calabrese: “Cosa aspettarsi nella seconda parte di stagione?“

Le parole di Giuseppe Calabrese giornalista de la Repubblica

Fin dall'inizio della stagione calcistica il club dei viola ha dato l’impressione di non aver saputo gestire a proprio favore la fase di calciomercato. La squadra, guidata dall'allenatore Vincenzo Italiano, secondo il parere di molti cronisti calcistici avrebbe speso male le proprie risorse, effettuando tanti acquisti che non si è riusciti tuttavia a valorizzare sul campo da gioco. Anche il prossimo calciomercato del mese di gennaio non consente grandi aspettative, tanto che persino il giornalista Giuseppe Calabrese ha manifestato una certa disillusione a riguardo. Secondo il parere di Calabrese, è necessario che la rosa venga sfoltita. Pur ammettendo che a gennaio sarà possibile effettuare qualche acquisto intelligente, al momento sembrerebbe più opportuno confidare nel rientro di Gonzalez e Castrovilli, momentaneamente infortunati.

La stagione della Fiorentina — Al momento la Fiorentina può vantare, nonostante tutto, una presenza in serie A di tutto rispetto. La squadra siede in decima posizione all'interno della classifica, con 19 punti totalizzati. Soltanto due i punti di distacco dal Torino, alla nona posizione. C’è da dire che i viola hanno cominciato con grande energia la stagione calcistica, riuscendo a riportare ben 5 vinte vittorie in questa prima parte del campionato di Serie A. Grande influenza ha avuto la cessione di Dušan Vlahović alla Juve, in occasione del calciomercato dello scorso gennaio. Il rendimento della squadra ha visto, infatti, nella seconda fase del campionato un calo netto, con transizioni difensive sempre più fragili e una difficoltà sempre più evidente nel gestire i 90 minuti in campo.

Le prospettiva della squadra Viola nella seconda parte di stagione — Indice dell’evidente calo del team sono sicuramente le aspettative che ripongono addetti ai lavori e tifosi nei riguardi della squadra toscana. Nella fase iniziale della stagione, gli appassionati di calcio di fede Viola riponevano una maggiore fiducia nei confronti delle prestazioni della squadra mentre, al momento, sembra non esserci aspettativa nemmeno riguardo al prossimo calciomercato di gennaio. Certo, mai fasciarsi la testa prima ancora di romperla. È probabile che il mercato del nuovo anno potrà portare grandi novità, e resta la grande attesa per il rientro dei tre infortunati Sottil, Castrovilli e Nico Gonzalez. Confidiamo, tuttavia, nell'azione dei dirigenti della società durante il calciomercato invernale. Questa specifica fase del mercato, in cui i tifosi sono generalmente indaffarati a trovare i luoghi più alternativi dove festeggiare Carnevale, porta parecchio fortuna ai viola, e proprio nei mesi freddi si è spesso stati in grado di compiere scelte che si sono rivelate azzeccatissime nel lungo periodo.

Le parole di Calabrese e De Magistris — Riassumono perfettamente la condizione calcistica del club, le parole del giornalista Giuseppe Calabrese e dell’ex pallanuotista fiorentino Gianni De Magistris. Il primo ha infatti spiegato che non prevede esorbitanti novità nei prossimi mesi. De Magistris, durante una trasmissione su Radio Bruno Toscana, ha manifestato le proprie perplessità riguardo alle modalità e alle scelte di acquisto della Fiorentina. Che la squadra abbia speso ingenti risorse, è indubbio. L’ex pallanuotista, però, mette l’accento sul fatto che non si tratta della quantità di soldi spesi, ma della modalità in cui vengono spesi. Il parere comune è, quindi, quello che la Fiorentina debba fare qualche passo avanti sulle strategie di acquisto durante le fasi di calciomercato. Solo in questo modo il club potrà arrivare preparato e raggiungere posizioni più ambiziose in classifica.

I tifosi tengono viva la speranza — Nonostante le amare parole di Calabrese e De Magistris, la Fiorentina può recuperare terreno prezioso nella seconda fase del campionato. Per il momento si attende il rientro dei giocatori infortunati. I tifosi della Viola restano comunque fiduciosi in un riscatto della squadra, il quale tuttavia potrà avvenire solo con un impegno maggiore da parte dei giocatori e con scelte più audaci da parte dell’allenatore Italiano.