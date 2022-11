Cagni: “Italiano? Sta sistemando le cose. Conta il risultato, non il gioco”

"I cambiamenti non sono stati tanti nell'ultimo anno della Fiorentina tranne quello di Vlahovic. Quello che vedo è che quest'anno è un esame molto importante per Italiano. Quando c'è confusione devi mettere a posto le cose, e secondo me lo ha fatto perché è un ragazzo intelligente. Prima di tutto la squadra deve essere compatta e non perdere. Leader oggi non ce ne sono nel calcio, quindi è l'allenatore che deve e può incidere. Non ci sono giocatori oggi che danno una mano all'allenatore sotto il profilo tattico. L'allenatore è solo a decidere, e deve decidere bene. Se fatichi a fare gol devi cercare di esser più concreto e di rischiare il meno possibile. Gli allenatori dell'alta classifica? Dopo un po' diventi un gestore e non hai più la voglia di rimboccarti le maniche. Da metà classifica in giù gli allenatori devono pensare a cambiare e mettere nella testa dei giocatori che devi far punti. Non deve interessare giocare bene, ma fare risultato."