Italiano pensa ad una nuova Fiorentina? Gli indizi del restyling viola

Il Tirreno analizza oggi sulle sue pagine il nuovo assetto, visto in più occasioni nelle ultime partite, della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, concentrandosi sul 4-2-3-1. In particolare, il quotidiano scrive di alcuni giocatori impiegati dal tecnico, tra i quali Bonaventura, Barak e Saponara, i quali a turno sono stati schierati per decisione antecedente all'andamento della gara, segno chiaro della volontà di far ricorso al sistema di gioco con i due mediani interditori e i tre alle spalle della punta centrale. Italiano ci ha provato inizialmente con Bonaventura contro l'Inter, soprattutto per la capacità dell'ex Atalanta e Milan di andare a intercettare il portatore di palla avversario. Una prova che è diventata una riprova giovedì scorso nella sfida decisiva di Conference League contro il Basaksehir: Amrabat e Mandragora nel mezzo, Barak tra Saponara e Kouame alle spalle di Jovic. Eccolo lì il 4-2-3-1 per scelta al minuto 1 sullo 0-0 quando c'è da costruire una partita intera. Forse il risultato positivo (2-1 ai turchi), forse no, fatto sta che Italiano non ci ha pensato due volte a riproporre la stessa situazione l'altro ieri a La Spezia. C'era, come scrive il quotidiano, un risultato da girare a proprio favore, ma non partendo da "sotto": no, il punteggio era 1-1 e il piano preciso era quello di schierare una Fiorentina con i giri di motore alzati là davanti. Dentro Saponara (per Bonaventura), confermati Ikoné e Kouame sulle fasce, ma non il centravanti perché per un quarto d'ora ha continuato a giocare Jovic e poi è stata la volta di Cabral, il quale poi ha risolto la gara. Ciò che conta davvero è che a dare la spinta decisiva sia stato il modulo a trazione anteriore, ed inoltre c'è un elemento che lo certifica: nel gol del 2-1 sono intervenuti Kouame, Ikone, Saponara e infine Cabral. Guardando a questi dati, si può presume allora che lo step successivo possa essere quello che prevede di nuovo Jovic alle spalle dell'ex Basilea, com'è stato contro l'Inter, ma con una formazione diversa dall'inizio. Una formazione che potrebbe avvolgere la Fiorentina del rilancio.