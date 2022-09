Cacciatore assolve Jovic e Cabral: “Hanno bisogno di altro tempo per adattarsi”

Fabrizio Cacciatore , ex terzino di Verona, Bologna, Sampdoria e non solo, è attualmente allenatore in Serie D al Caldiero. Cacciatore ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport. Queste le sue parole:

"Avvio di stagione della Fiorentina? Stimo Italiano come tecnico. Ha dimostrato di essere molto bravo e preparato nonostante le difficoltà del campionato. Rosa non completa? Non penso, reputo che i viola abbiano le giuste soluzioni per giocare entrambe le competizioni. Vittoria contro il Verona? La squadra ha creato molto e gioca sempre in modo propositivo. Jovic e Cabral? Sono giocatori di spessore che devono ancora adattarsi alla Serie A, cosa non facile. Centrocampo? E' un reparto d alto livello. Barak e Mandragora arrivano da annate positive e aumentano le alternative nelle rotazioni. Dodò? La società viola se ha ritenuto di spendere certe cifre per un terzino è perché pensa che possa fare la differenza"