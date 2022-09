Kouamé multidimensionale, fisicità e iniziativa agli avversari: la ricetta

La Fiorentina ha proposto muscoli, ritmo grazie a Mandragora al fianco di Amrabat, e gioco in verticale per merito anche e soprattutto della profondità (e scatto) che garantisce un giocatore multidimensionale come Kouamé. Lo scrive La Nazione, che rimarca la percentuale di possesso palla superiore degli avversari. Contestualmente, sono aumentati anche i tiri in porta, che negli ultimi tempi erano clamorosamente mancati. E con i cambi, Italiano ha fatto definitivamente sua la gara.