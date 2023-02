Cabral: “Esultanza? Pensata dopo gol annullato. Sto benissimo, dobbiamo rialzarci”

Ai canali ufficiali viola, Arthur Cabral ha commentato la vittoria e il passaggio del turno contro il Braga: "Dopo che il gol è stato annullato avevo già nella testa quell’esultanza. Devo sempre pensare a segnare, anche se la mia prima rete era regolare. Qualificazione? Il passaggio agli ottavi di finale è fondamentale, essendo la Conference una competizione europea e molto importante. Prendiamo questa vittoria e questa fiducia per continuare a vincere. Recuperare da una situazione di svantaggio per noi è importantissimo anche per le prossime gara, nel caso dovessero esserci altri casi come oggi".