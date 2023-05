Cabral e Jovic nei pensieri di Italiano: per il serbo spinge la bacheca

Il Tirreno si sofferma sul ballottaggio tra Cabral e Jovic. In Europa, il brasiliano ha fatto molto bene sia con il Basilea che con la Fiorentina. Dove peraltro guida la classifica marcatori con 7 centri, proprio davanti al compagno di squadra Jovic a quota 6. Il ballottaggio occuperà dunque i pensieri di Italiano da qui ai prossimi giorni, prima della decisione definitiva. Nell'attesa Jovic tiene accesi i motori ostentando un curriculum di tutto rispetto: è lui il giocatore viola con maggior numero di titoli vinti, a soli 25 anni ne ha già messi in bacheca 12 titoli in ogni Paese in cui ha giocato, dalla Serbia al Portogallo, dalla Germania alla Spagna. Gli manca il primo in Italia, sarebbe il 13°. Un bel numero.