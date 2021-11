C.t. Cile sull’assenza di Pulgar: “È unico, non abbiamo un altro come lui”

Lasarte fa i conti con l'indisponibilità del centrocampista viola: "Cercheremo qualcuno che sappia sopperire alla sua assenza"

Convocato nel Cile ma ancora in dubbio per il secondo impegno della Roja a causa delle suo condizioni fisiche. L'assenza di Erick Pulgar, certa contro il Paraguay per squalifica, si fa sentire e il commissario tecnico Martin Lasarte non lo nasconde in conferenza stampa: "Purtroppo non abbiamo un altro giocatore uguale a lui".