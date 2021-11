Viola in Nazionale: novità importanti per Terzic e Pulgar

Novità per i calciatori della Fiorentina Terzic e Pulgar: cambio di programma dell'ultima ora per gli impegni in Nazionale

Federico Targetti

Novità importanti per quanto riguarda la situazione di alcuni Nazionali della Fiorentina. In particolare le ultime riguardano l'esterno mancino Aleksa Terzic, che sarà aggregato in extremis alla Serbia, nonostante non figurasse nella lista iniziale.

L'altra novità riguarda invece Erick Pulgar, partito per raggiungere il ritiro del Cile, nonostante sia ancora alle prese con l'infortunio. Il centrocampista sarà valutato direttamente dallo staff medico cileno, che si accerterà delle sue condizioni fisiche.