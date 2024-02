C. Manfredini: “Ikoné nullo in zona gol, da Kouamé mi aspettavo qualcosa in più”

Intervenuto a Radio Bruno, il doppio ex di Fiorentina e Lazio Christian Manfredini ha parlato così della sfida di lunedì: "La squadra è partita bene, ha la mentalità giusta ma non ha continuità, tra le squadre in alto in classifica prende più gol di tutte le altre. Manca anche qualche gol: bisogna sperare in Belotti, che ha sempre garantito 15 gol, per l'ultima parte del campionato. Esistono le categorie, i livelli, e la Fiorentina fa tanti errori a livello di singoli. L'obiettivo resta comunque l'Europa e i risultati sono in linea, le prossime partite sono importanti per capire se la Fiorentina c'è.