Zauri: “Fiorentina in linea con le aspettative. Lazio tornata a correre”

Doppio ex di Fiorentina e (soprattutto) Lazio, Luciano Zauri ha parlato così al Corriere dello Sport sulla sfida di lunedì prossimo: "Il cammino della Fiorentina rispecchia le aspettative. Un campionato di media-alta classifica a ridosso delle prime posizioni. Per un periodo è stata una delle squadre da battere, ora sta calando leggermente, ma credo che la squadra di Italiano sia pienamente in linea con il percorso. La Lazio, invece, venendo da un secondo posto, sta facendo meno di quello che ci si aspettava. Almeno in campionato, mentre in Europa ha ottenuto ottimi risultati. È partita malissimo, con due sconfitte, poi si è ripresa ed ora si trova a rincorrere. Con la Fiorentina sarà una gara determinante, perché i viola non possono permettersi di perdere punti".