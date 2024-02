Qui Lazio, Sarri: il tecnico manda un segnale a Lotito (che non risponde)

Sul Corriere dello Sport di oggi, un approfondimento sulla prossima avversaria della Fiorentina in campionato, la Lazio, e sul suo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il quotidiano, la notte di Torino può significare l’ennesima svolta per i biancocelesti dato che si è riaperta la corsa alla Champions e Sarri ne ha approfittato per inviare un segnale a Lotito. Si può aprire o rinnovare un ciclo. «Purtroppo in queste tre stagioni, per un motivo o per un altro, abbiamo sempre dovuto iniziare come fosse un anno zero - ha spiegato il tecnico durante le interviste tv - Ma questo è un gruppo predisposto al lavoro, lascia sensazioni positive, ha voglia di crescere. Speriamo che l’evoluzione sia positiva e che il prossimo anno non si riparta da zero». L’opera di ringiovanimento proseguirà a luglio. Sarri, è chiaro, vorrebbe cominciare a programmare o almeno sapere da Lotito quali piani ha in mente per la prossima stagione. Il tecnico è in scadenza 2025: o rinnova e prolunga o lascia. Molto dipenderà dall’esito della stagione e dalle intenzioni del presidente dei biancocelesti, il quale di solito è portato a rinviare a fine maggio qualsiasi ragionamento.