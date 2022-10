Buso punge: “Reazione minima dopo il gol. Jovic-Cabral insieme una provocazione”

Intervenuto a Rtv38 per commentare la sconfitta della Fiorentina a Bergamo, l'ex viola Renato Buso non ci va giù morbido con la squadra viola: "In attacco manca la qualità, bisogna chiedersi perché nessuno dei due attaccanti presi a gennaio e in estate gioca fino a rispolverare Kouamé. Il turnover lo puoi fare quando hai inquadrato un nocciolo di giocatori titolari, ma anche a livello internazionale non vedo tutti questi cambi".