Buso: “Jovic e Cabral sconnessi dal gioco. Coppa Italia vera occasione”

L'ex viola Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare del momento della Fiorentina. Di seguito le sue parole: "La Fiorentina a Torino non è mai riuscita ad impegnare la Juventus tranne che nei 10' finali. Manca il finalizzatore davanti e Jovic e Cabral hanno dimostrato di non rientrare nelle idee della squadra. Queste tante rivoluzioni ad ogni gara non penso che siano una cosa saggia, perché un attaccante ha bisogno di vivere con il gol e questa discontinuità crea delle difficoltà. L'anno scorso avevi giocatori di carattere, quest'anno non li hai più. Sarebbe importantissimo vincere con l'Empoli. Dobbiamo tornare alla vittoria e uscire il prima possibile da questa situazione drammatica".