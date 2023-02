Buso “Ikonè non ha personalità, soffre al Franchi. Obiettivo 52 punti”

"Mi è piaciuto l'atteggiamento ieri. La squadra era consapevole, non avendo mai paura, non ha mai rischiato. Questa è la dimostrazione che la Fiorentina deve tirare fuori le sue qualità tecniche. Il traguardo che auspico per la Fiorentina è 52 punti . La squadra non deve tirare più fuori alibi, come il possesso palla."

Cabral e Ikonè: "Italiano deve trovare un assetto di squadra. L'attaccante quando non segna e dopo non gioca soffre. Cabral ha dimostrato di lottare e di tenerci. Ora come o0ra segna anche, in più non è in prestito. La punta vive di momenti buoni come questo. Ikonè non è mai stato un goleador, poi non concretizza mai. Deve riuscire a fare più assist, ma deve ritrovarsi mentalmente. Ha delle ottime qualità, ma gli manca qualcosa. Da sempre la sensazione di avere i numeri, ma poi fa delle cavolate e scompare. Al Franchi soffre troppo, non ha molta personalità. Bisognerà fare delle valutazioni su di lui."