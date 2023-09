Burdisso: “Seguivamo Infantino da anni, Beltran ci serviva ed è un acquisto top”

Sul mercato: "Infantino lo seguivamo da due anni. Quando mosse i primi passi con il Rosario Central, e io ero arrivato da poco alla Fiorentina. Per quanto riguarda Beltran, lui è esploso con l'arrivo recente di Demichelis al River plate. Sono 2 situazioni simili anche se con tempistiche differenti. Lucas doveva dare qualcosa all'attacco che lo scorso anno non c'era. Era uno dei profili che seguivamo, e in più si sono concretizzate delle uscite. Per noi è stato un grande acquisto, per il presente e per il futuro."

Sui target: "Commisso è stato chiaro l'obiettivo è quello di migliorare ogni anno. Il nostro campionato è con Torino, Roma, lazio e Atalanta. Ma anche in coppa ci sono squadre come Eintracht, Lille e Aston Villa. Io mi occupo delle relazioni dell'aerea sportiva e dirigenziale, ma anche del settore giovanile. Con l'Inter per esempio ha esordito Amatucci, e per noi è stato un grande regalo. Agli scout diamo dei parametri, non economici, perché sennò si vanifica la ricerca: la cosa più importante è ricercare un profilo giusto per l’allenatore. Il mio lavoro è quello di far trovare il club pronto in ogni situazione, trovare una scommessa, acquistare un top. Abbiamo rifiutato grandi offerte per i nostri giocatori"

