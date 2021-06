Bucciantini: “Tonali occasione da non perdere, Ribery lo terrei a prescindere”

L'opinione del giornalista su Ribery, Castrovilli, Tonali e sulla figura di Gattuso: "Ha lasciato squadre più forti di quando è arrivato"

Il discorso poi si sposta sui singoli: "Ribery? Io di un giocatore così non ne farei mai a meno, non solo in campo ma per quello che può darti a livello di esperienza anche quando non gioca. Castrovilli? Deve fare un salto di qualità, negli ultimi due anni è entrato nel giro della nazionale, ma non è riuscito a meritarsi la convocazione. Per farlo deve giocare più partite da 7 e meno da 5,5, quest'anno è avvenuto il contrario. Tonali? Lui ed Amrabat cominciano ad essere una diga interessante. Mi piacerebbe molto questo tandem nel 4-2-3-1 di Gattuso, ha subito l'emozione di giocare nel suo Milan. Ci scommetterei su Tonali perché si ritroverà e un'occasione del genere non va persa".