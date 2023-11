Bucciantini: “Su Vlahovic voglio Milenkovic. Ikoné, perché non a sinistra?

Milenkovic? "È un titolare, fa parte degli insostituibili di questa squadra. Quarta può giocare lì, ma credo che Italiano lo consideri il più affidabile. La Fiorentina ha un modo di giocare che esalta e denuda i difensori allo stesso tempo, li fa andare in giro per il campo, ma li mette spesso 1vs1 con l'avversario. L'errore con la Lazio invece non fa parte di questa categoria, è individuale, ma sono convinto che se il serbo ha sbagliato a Roma non lo farà con la Juventus. Su Vlahovic ci voglio Milenkovic in marcatura. Martinez Quarta è esploso, ma è un giocatore atipico, è un trapezista in campo. Adesso è davvero l'uomo in più, la sua crescita è dovuta alla fiducia che sente da Italiano, ti pulisce il pallone. Parisi è un grande colpo, un'operazione di mercato importante, così ce ne sono pochi".

Le difficoltà di Amrabat? "È un giocatore che interpreta quel ruolo in una maniera che può andare bene a poche squadre. Nella metà campo avversario non fa goal, non calcia in porta. Nella Fiorentina ha fatto anche delle belle partite, ma non ci stava bene nel contesto di gioco di Italiano. A gennaio sarà pronto Maxime Lopez, qualche volta lo vedo anche in campo insieme ad Arthur".

Il tridente offensivo — Beltran o Nzola? "Italiano li considererà sempre tutti e due, anche facendo giocare a volte dall'inizio quello che meno ti aspetteresti perché appare meno in forma. La Juve gioca bassa quindi mi aspetto che ci sia dal 1' Beltran". Ikonè? "È più forte degli altri esterni, però deve dimostrarlo. Meritava una maglia da titolare, ma con la Lazio ha fatto saltare un meccanismo con Gonzalez dirottato a sinistra. Se gioca così, Italiano ci penserà due volte a fare la stessa scelta. Perché non provarlo a sinistra sul suo piede? Brekalo e Sottil stanno vanificando un sacco di occasioni".

ROME, ITALY - OCTOBER 30: Luis Alberto of SS Lazio compete for the ball with Nikola Milenkovic of ACF Fiorenitina during the Serie A TIM match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on October 30, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.